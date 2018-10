“Santos e santas só existem no céu e mesmo esses é para quem acredita”

Ontem, dia 10 de outubro, Judite Sousa publicou no seu blogue um texto onde fala sobre a polémica que envolve Cristiano Ronaldo.

O jogador está ser acusado de ter violado uma mulher norte-americana, Kathryn Mayorga, num caso que remonta a 2009.

Perante toda a polémica, a jornalista Judite Sousa decidiu comentar o caso e falou do que “sabemos e o que não sabemos” acerca do internacional português.

“Sabemos que nasceu num ambiente de extrema pobreza no Funchal”, começou por escrever a jornalista, e terminou: “Sabemos que se tornou numa marca publicitária a nível mundial”

E continuava: “Não sabemos em que circunstâncias se aproximou da norte-americana que o acusa. Não sabemos se existiram relações forçadas ou não”, escreve Judite Sousa.

No final do texto, deixa uma sugestão a todas as pessoas. “Entre o que sabemos e o que não sabemos, talvez seja melhor ficarmos mesmo com as perguntas e não sermos nós a antecipar respostas. Até porque santos e santas só no céu é mesmo esses é para quem acredita”.

Recorde-se que esta já não é a primeira vez que a jornalista aborda o assunto. Na quinta-feira passada, também no seu blogue, Judite Sousa fez uma publicação onde reforçou que, para já, não se sabe quem terá razão neste caso e, portanto, até que se prove em contrário Cristiano Ronaldo está inocente.

“Não sei de que lado está a razão. O que me parece estranho é toda a história desta polémica ter acontecido alegadamente em 2009 e envolvendo uma jovem maior de idade. Cristiano defende-se e mostrou, mais uma vez, que é uma fortaleza psicológica em campo. Até prova em contrário, está inocente e é um símbolo nacional. Não nos devemos esquecer disso” escreveu a jornalista.

Leia aqui o texto na íntegra.