Princesa Eugenie surge (muito) mais magra dias antes de subir ao altar | FOTO

A muitos poucos dias antes de se casar com Jack Brooksbank, a princesa Eugenie foi fotografada na rua, onde surge visivelmente mais magra.

De acordo com os meios de comunicação locais, a neta da Rainha Isabel II mostrou um look diferente, estando com uma cor de cabelo mais arruivada.

O Daily Mail escreve que Eugenie foi seguida pela nutricionista Gabriela Peacock, a mesma que ajudou o seu primo, o príncipe Harry, a emagrecer antes de se casar com Meghan Markle em maio deste ano.

A princesa vai subir ao altar amanhã pelas 11h00 na capela de St.George, no Castelo de Windsor. A cerimónia contará com mais de 800 convidados.