Portugueses investiram mais de dois milhões de euros em imóveis na Housers

No primeiro ano de atividade em Portugal, a plataforma de crowfunding espanhola, Housers, fechou com mais de 2 milhões de euros provenientes de portugueses.

Em 12 meses, cerca de 1.000 portugueses investiram em projetos imobiliários de reabilitação, arrendamento e projetos de nova construção em Portugal, Espanha e Itália. O valor médio por investidor, com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, variou entre 2.000 e 2.200 euros e concentrou-se em Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Aveiro.

Desde que está em Portugal, a empresa já concluiu com sucesso o financiamento de cinco projetos em Lisboa e Porto e "quatro projetos de empréstimo para arrendamento e venda na capital e o projeto para nova construção na Invicta captaram no total um valor de 1,163 milhões de euros, do qual 79% é investimento estrangeiro e o restante é investimento nacional", segundo comunicado da empresa.

Para o CEO da empresa, João Távora, “o balanço que do primeiro ano é sem dúvida positivo, tendo superado as expectativas em termos de investimento captado. Este crescimento em Portugal comprova a confiança que os portugueses têm depositado na Housers e a atratividade do mercado imobiliário, a nível nacional e internacional. Do total do investimento nacional, a maioria, nomeadamente 1,76 milhões de euros, foi feito em projetos em Itália e Espanha, enquanto os cerca de 250 mil euros restantes foram aplicados em projetos portugueses”.