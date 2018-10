Lembra-se deste programa de televisão?

Mais um tesourinho do baú..🍓🍓🍓 era a loucura!!😅 quem se lembra que serie foi?? @taggamisto 📲 #tbt #morangoscomaçucar #oldschool #tv #actors #picoftheday

A post shared by Tiago Aldeia (@tiagoaldeia.oficial) on Oct 11, 2018 at 11:30am PDT