SONAE cancela OPV da dona do Continente

A Oferta Pública de Venda (OPV) da Sonae MC, dona do Continente e da Well's, foi cancelada devido a falhanço da colocação juntos de investidores institucionais, condição essencial à concretização da entrada em bolsa.

Segundo comunicado do grupo à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na origem da decisão estiveram as condições adversas nos mercados internacionais nos últimos dias.

“A Sonae SGPS, S.A. informa que, face às condições adversas nos mercados internacionais, a oferta institucional não se concretizará, o que determinará, consequentemente, a não execução da oferta pública de venda de ações da Sonae MC”, explicou a empresa.

A OPV do negócio de retalho da Sonae começou na segunda-feira.