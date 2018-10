“Até há muito pouco tempo atrás não conseguia acreditar que existissem pessoas más. Más no sentido de 'eu vou fazer isto pura e simplesmente para fazer mal à vida de outra pessoa ou para magoar a outra pessoa'”, começou por dizer a cantora Carolina Deslandes, num excerto partilhado por Rita Ferro Rodrigues nas redes sociais.

A cantora explicou não reagiu da melhor maneiras às críticas que recebeu durante a primeira gravidez: “Quando comecei a lidar com isso, com os comentários que são só maus, as pessoas que querem só magoar e ferir, ir tocar no ponto, afetava-me muito. Quando engravidei do Santiago lia certas coisas e deixei-me ir muito abaixo, e depois fiquei com vergonha disso. Falei com o Diogo na altura e disse-lhe: ‘Vou-me proteger, não vou mais ler isto até encontrar uma explicação na minha cabeça que me faça compreender estas pessoas porque isto vai-me só magoar’”, contou a artista.

Recorde-se que Carolina Deslandes foi mãe pela primeira vez de Santiago, em junho de 2016, um ano mais tarde nasceu Benjamin e está agora à espera do terceiro filho em comum com Diogo Clemente, que se vai chamar Guilherme.