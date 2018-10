Homem pede divórcio à mulher depois de a ver com o amante em imagens do Google Maps

Um homem pediu o divórcio à mulher após ser surpreendido com uma fotografia sua, tirada através do Google Maps, onde esta surge a acariciar um outro homem, o seu alegado amante, sentados num banco de jardim, na cidade de Lima, no Perú.

Segundo escreve o jornal Metro, o homem estaria à procura do caminho para chegar à cidade de Lima, quando se deparou com a imagem dos dois.

Mais tarde, a mulher, quando confrontada pelo marido, acabou por admitir o caso extraconjugal que tinha e o casal acabou mesmo por se divorciar.