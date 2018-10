Furacão Leslie deixa Madeira em alerta a partir de sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deixou um alerta para a Madeira devido à passagem do furacão Leslie, que tem uma grande probabilidade de se fazer sentir no arquipélago a partir de sábado. É esperado vento forte, precipitação e trovoada.

"O IPMA informa que às 21h00 [de quinta-feira] o centro do furacão Leslie, localizava-se a 1.868 quilómetros a oeste-sudoeste da ilha da Madeira. O furacão está a deslocar-se para este-nordeste a 35 quilómetros por hora”, informou o IPMA, citado pela Lusa.

De acordo com o IPMA, as ilhas da Madeira e Porto Santo têm uma probabilidade de 80 a 90% de vir a sentir os efeitos do furacão.

"Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora", acrescentou.

Está ainda previsto o aumento da agitação marítima, precipitação forte e trovoada.