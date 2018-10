António Guterres visita zona mais afetada por sismo e tsunami na Indonésia

De acordo com o último balanço, o desastre provocou mais de 2.000 mortos.

António Guterres visita esta sexta-feira a zona mais afeta pelo sismo, seguido de tsunami, que atingiu a ilha de Celebes, na Indonésia, no final do último mês. De acordo com o último balanço, o desastre provocou mais de 2.000 mortos.

No dia em que terminam as operações de resgate dos desaparecidos, o secretário-geral da ONU vai conjuntamente com o vice-Presidente da Indonésia, Jusuf Kalla, avaliar os estragos causados na cidade de Palu.

Devido aos “pedidos dos moradores”, as operações de resgate foram ontem prolongas por mais 24 horas.

Estão desaparecidas 680 pessoas, mas as autoridades acreditam que possam ser milhares, uma vez que centenas de casas foram consumidas pela terra.

Segundo a ONU, precisam de assistência humanitária urgente cerca de 200 mil pessoas.