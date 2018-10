No dia em que se casa a princesa Eugenie, fique a saber algumas regras para quem participa na cerimónia

A família real britânica prepara-se para viver mais um momento feliz com o casamento da princesa Eugenie, neta de Isabel II, e de Jack Brooksbank, esta sexta-feira. No dia em que dão o nó, a Vanity Fair adianta que este casamento tem tantas restrições como teve, por exemplo, o casamento de Meghan e Harry.

De acordo com Katie Nicholl, especialista em realeza britânica, em declarações à publicação, todas as pessoas convidadas para o enlace de Eugenie receberam um boletim com informações do que podem e não podem fazer durante a cerimónia.

A regra principal é não tirar fotografias, uma vez que estas não são permitidas dento do Castelo de Windsor, onde acontece o casamento.

Entre outras restrições está a proibição de “bagagem de mão”, entre estas os presentes físicos, que deve ser enviados para o Palácio de Buckingham.

O último casamento na família real britânica, o de Meghan Markle e Harry teve recomendações semelhantes.