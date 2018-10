Temperaturas mínimas descem esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida das temperaturas mínimas esta sexta-feira. Ainda assim, a temperatura máxima deverá subir ligeiramente em todo o país.

No litoral norte é esperada chuva e períodos de céu muito nublado.

"Períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado no Minho e Douro Litoral com ocorrência de períodos de chuva fraca entre o meio da manhã e o final da tarde, e tornando-se em geral pouco nublado nas regiões Centro e Sul a partir da tarde. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante sul, soprando moderado a forte (até 40 km/h) na faixa costeira a norte do Cabo Raso", informa o IPMA, citado pelo CM.

Está ainda prevista neblina e períodos de nevoeiro pela manhã.