Georgina Rodríguez volta a demonstrar apoio a Ronaldo ao lado dos filhos | Vídeo

Cristiano Ronaldo continua no centro das atenção devido à polemica com a norte-americana Kathryn Mayorga, mas a família tem sido um apoio constante para o craque português e muitas têm sido as mensagens de carinho deixadas nas redes sociais.

Desta vez foi Georgina Rodríguez, a namorada do jogador, a partilhar um vídeo, no seu Instagram, destinado a Ronaldo.

Nas imagens, a espanhola, de 23 anos, aparece ao lado de Alana Martina e dos gémeos, Eva e Mateo.

“Nossos filhos. Nossa Vida. Amamos-te, Cristiano”, lê-se na legenda.

Recorde-se que Ronaldo foi acusado de violação por Kathryn Mayorga, num caso que remonta a 2009, em Las Vegas.

Veja o vídeo.