TVI vinga-se de Cristina Ferreira

A saída de Cristina Ferreira para a SIC abalou a estação de Queluz e há quem acredite que algumas decisões estão a ser tomadas quase como uma vingança.

A apresentadora terá sido intransigente na negociação da sua saída e “houve quem não gostasse, por isso, resolveram algumas coisas à última da hora, quase como uma vingança”, afirmou fonte da estação ao Correio da Manhã.

Existe mal-estar e um dos principais sinais é “a afirmação de Bruno Santos [diretor de programas] na apresentação da nova grelha, onde diz que ela não era o principal rosto da estação. Isso é ridículo, claro que era ela. O Goucha e a Fátima têm a sua importância, mas a Cristina estava claramente acima deles em termos de importância. A saída de qualquer um deles teria o mesmo impacto que o da Cristina teve e isso diz tudo", acrescentou a mesma fonte.

Um dos programas mais icónicos de Cristina Ferreira era o ‘Dança com as Estrelas’, que só iria estrear na televisão em 2019, mas que terá agora um regresso antecipado. Para substituir a apresentadora original do formato, a TVI escolheu Rita Pereira e Pedro Teixeira, o que na opinião da fonte foi uma decisão “muito acertada, porque são nomes fortes e que prometem revolucionar aquilo. Tinha de ser assim para tentar superar os números da Cristina, que é o que eles mais querem, para provar que ninguém é insubstituível. Nem ela!".

O programa ‘Você na TV!’, que Cristina Ferreira apresentava com Manuel Luís Goucha também vai sofrer passar por mudanças. "O Bruno Santos e o Manuel Luís Goucha já tiveram várias reuniões, porque querem arrasar com a concorrência, ou seja, com a Cristina, e vão fazer uma coisa em grande. Há várias coisas já pensadas, mas ninguém sabe, porque existe o medo das fugas de informação", disse a mesma fonte.

"Na TVI, ainda há pessoas muito próximas da Cristina e eles não querem correr o risco... Neste meio, essas coisas acontecem com alguma frequência, como toda a gente sabe”, acrescentou.