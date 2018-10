“Bruno de Carvalho devia estar preso”

Nas alegações finais do interrogatório ao funcionário do Sporting que foi detido por alegadamente ter estado envolvido no ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, o advogado Paulo Camoesas disse que quem devia estar ali em vez do seu cliente era "André Geraldes [ex- diretor do futebol e braço-direito de Bruno de Carvalho] e o presidente [Bruno]", lê-se na edição desta sexta-feira do Correio da Manhã.

O jornal conta ainda que o funcionário do Sporting soube da invasão à Academia na véspera dos acontecimentos e que André Geraldes foi avisado por telefone do que se ia passar.

No entanto, a defesa de André Geraldes nega que este tenha sido avisado.