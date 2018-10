Usain Bolt marca dois golos na estreia como jogador profissional | VÍDEO

Nesta sexta-feira, o homem mais rápido do mundo estreou-se, finalmente, como jogador profissional de futebol. E a estreia não podia ter corrido melhor.

O agora atacante do clube australiano Central Coast Mariners marcou dois dos quatro golos com que a equipa venceu o MacArthur South West United.

A estreia de Usain Bolt está a correr da melhor forma com o jogador a receber muitos elogios: "A melhor coisa sobre Usain Bolt é que ele é tão humilde. Ele encaixou-se bem com o resto da equipa. Desde o meu primeiro dia até agora, a transformação é enorme", disse Ross McCormack, companheiro do jogador.