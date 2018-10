Três refugiadas encontradas decapitadas na Grécia

Três refugiadas foram encontradas esta quinta-feira decapitadas e com as mãos atadas, perto do rio Evros, na Grécia, a cerca de 50 metros da fronteira com a Turquia.

De acordo com um porta-voz da polícia grega, citado pela agência EFE, já está a decorrer uma investigação para perceber se os crimes terão sido executados por radicais islamitas ou por traficantes de pessoas.

Ainda não são conhecidas as identidades e proveniência das vítimas, mas acredita-se que serão do Magrebe – Marrocos, Argélia e Tunísia – ou de um qualquer país árabe.

As duas primeiras mulheres, que foram encontradas juntas, têm entre os 15 e os 21 anos. A terceira mulher, cerca de 35 anos, estava a uns metros de distância das outras vítimas.

No decorrer das perícias foi encontrada junto das vítimas uma faca militar, que poderá ser a arma do crime. O facto de uma das vítimas continuar com joias indica que o crime não terá sido motivado por roubo.

Ainda esta sexta-feira são esperados os resultados da autópsia.