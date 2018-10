Fernando Mendes muito criticado nas redes sociais por fazer piadas com concorrente obeso | VÍDEO

No Twitter, o vídeo do episódio do programa “O Preço Certo” já conta com cerca de meio milhão de visualizações.

O apresentador do programa da RTP, Fernando Mendes, está a ser fortemente criticado nas redes sociais depois de ter feito vários comentários acerca do peso de um concorrente com excesso de peso.

Fernando Mendes sofreu uma grande perda de peso nos últimos meses, mas antes disso sempre levou para a brincadeira o facto de ser obeso, sem nunca se mostrar incomodado com os comentários feitos até porque, carinhosamente, sempre foi tratado pelo público como “O Gordo”.

No entanto, e apesar de o próprio apresentador já ter tido excesso de peso, no último programa do “Preço Certo” Fernando Mendes fez algumas piadas sobre o peso de um dos concorrentes, algo que fez com que fosse duramente criticado na internet.

Fábio, de 32 anos, foi de Santa Iria de Azoia até aos estúdios da RTP para participar no programa, mas durante a apresentação do candidato, Fernando Mendes não se inibiu de brincar com o seu excesso de peso. "Deixa-me adivinhar: 143 quilos", disse o apresentador. Em resposta, o participante confessou que não tem o hábito de se pesar, mas que o seu peso deve realmente andar "por aí".

"Eh pá, toma cuidado com a tua saúde. Põe os olhos em ti...", voltou a dizer Fernando Mendes. "Senão não vais longe... Por causa dos joelhos, custa-te a andar... [E] Não vais longe", brincou.

Mas as piadas não ficaram só por ali: "Além de comeres, o que fazes na vida?", perguntou o apresentador. O concorrente respondeu que de momento se encontra desempregado. A resposta de Fernando Mendes não agradou a ninguém: "Pois, também não cabe em lado nenhum... Quando emagrecer, vai ter emprego."

O excerto do vídeo foi partilhado no Twitter e, na manhã de hoje, contava já com mais de 490 mil visualizações.

As críticas à postura de Fernando Mendes não tardaram em chegar. "Isto é humilhação", pode ler-se num dos comentário feitos, ou ainda "Um verdadeiro espetáculo era se ele reparasse nas próprias palavras". "Isto que ele fez irrita-me. Não se faz", lamentou outro utilizador da rede social.