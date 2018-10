Câmara Municipal de Lisboa aumenta para o dobro taxa turística em 2019

A Câmara Municipal de Lisboa vai aumentar a Taxa Municipal Turística a partir do próximo ano de um para dois euros por noite. Objetivo? Reforçar a limpeza urbana e os transportes nas zonas com maior pressão do turismo, revelou hoje, sexta-feira, a autarquia.

O vereador do BE, Manuel Grilo, esclareceu à Agência Lusa que vai realmente haver “um aumento de 100% da taxa turística, que vai passar de um para dois euros por noite”, já a partir do dia 1 de janeiro de 2019.

“A receita desta taxa turística será naturalmente encaminhada para atender em especial às questões da limpeza urbana e dos transportes nas zonas em que o turismo tem uma maior pressão, uma maior expressão e, portanto, têm maiores problemas nestes domínios”, explicou o vereador.

Recorde-se que no acordo de governação da cidade - firmado entre PS o e o BE - constava que o valor da taxa ia ser reavaliado até ao início do próximo ano.

A Taxa Municipal Turística começou a ser aplicada em janeiro de 2016 sobre as dormidas de turistas nacionais e estrangeiros nas unidades hoteleiras ou de alojamento local.