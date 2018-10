Maria Flor Pedroso substitui Paulo Dentinho

A jornalista da RTP Maria Flor Pedroso irá assumir o cargo de diretora de informação da RTP, substituindo Paulo Dentinho.

A informação foi anunciada, esta sexta-feira, pelo Conselho de Administração da RTP, através de um comunicado.

"O Conselho de Administração da RTP decidiu nomear a jornalista Maria Flor Pedroso para o cargo de Diretora de Informação de Televisão da RTP, tendo iniciado o processo formal de recolha de pareceres junto da ERC [Entidade Reguladora para a Comunicação Social] e do Conselho de Redação da RTP", refere o comunicado

"O diretor de informação da RTP colocou o seu lugar à disposição do Conselho de Administração" e o órgão liderado por Gonçalo Reis "decidiu aceitar a disponibilidade e substituir Paulo Dentinho como diretor de informação da RTP", lê-se ainda.

Recorde-se que Paulo dentinho pôs o cargo à disposição depois de ter publicado um conjunto de posts que foram associados à alegada violação de que Cristiano Ronaldo é acusado.

No primeiro post, publicado na quarta-feira da semana passada, Paulo Dentinho referiu-se a “homens que violam mulheres”. No dia seguinte, e numa outra publicação, o então diretor de informação da RTP escreveu que há “violadas de primeira, de segunda categoria e de terceira. Depende do estatuto delas mas, sobretudo, do estatuto deles”. Mas uma hora mais tarde, decidiu eliminar, com receio de que “a linguagem mais dura” pudesse desagradar a algumas pessoas.