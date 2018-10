Passagem de furacão na Madeira obriga a cancelamento de voos da TAP e encerramento de jardins

Furacão Leslie vai fazer-se sentir na Madeira já a partir de amanhã, sábado, com a previsão de ventos fortes, precipitação e trovoada, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além do IPMA, também o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, Vítor Prior, disse que existe "uma grande probabilidade" de o furacão Leslie passar a norte da Madeira este sábado.

“A previsão é que passe suficientemente a norte e a Madeira não ser significativamente ou muito afetada", disse o responsável em declarações à agência Lusa. No entanto, explicou que se o furacão "se deslocar mais 50 quilómetros a norte ou mais 50 quilómetros a sul, pode fazer a diferença toda". "Se passar 50 quilómetros mais a norte, o vento já será bastante fraco, mas se passar 50 quilómetros mais a sul o vento poderá ser extremamente forte", alertou Vítor Prior.

"Aquilo que se prevê nas regiões costeiras são rajadas da ordem dos 80 quilómetros/hora e nas regiões montanhosas poderá variar entre os 110 a 120 quilómetros/horas, a começar no início da manhã de sábado",esclareceu.

No que diz respeito ao estado do mar, ao final da manhã deste sábado, haverá "um aumento bastante significativo da altura das ondas, passando de 1 a 1,5 metros para 4 a 5 metros e para 7 a 8 metros de altura máxima".

Condicionamento de voos

A transportadora aérea portuguesa TAP antecipou para a noite desta sexta-feira três voos que estavam previstos partirem apenas no sábado de manhã da Madeira: dois para Lisboa e um para o Porto. "A restante operação da TAP de e para a Madeira no dia de amanhã [sábado], até às 18 horas, é cancelada", disse à Lusa fonte oficial da transportadora aérea.

"De forma a proteger os passageiros com voos entre a Madeira e o continente reservados para o dia de amanhã [sábado], a TAP aumentou a capacidade num total de 14 voos de hoje [sexta-feira] e de domingo, passando a operar com aviões com maior capacidade do que os inicialmente previstos, de forma a acomodar os passageiros afetados", indicou a mesma fonte.

Jardins encerrados

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Madeira (IFCN) encerrou várias quintas, jardins, estradas florestais e percursos pedestres na região durante todo o fim de semana, devido à aproximação do furacão.

Portanto, devido ao estado do tempo, este fim de semana estarão encerradas a Quinta do Imperador, a Quinta do Santo da Serra, o Jardim Botânico, o Jardim da Madalena, o Jardim de Santa Luzia e o Jardim do Amparo.

O IFCN pede a toda a população que esteja atenta aos avisos que forem sendo emitidos pelo Serviço Regional de Proteção Civil.