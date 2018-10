Proteção Civil dos Açores prolonga aviso laranja até às 18h00

A Proteção Civil dos Açores estendeu até às 18h00 locais de hoje o aviso de mau tempo devido à precipitação forte e trovoada que estão previstas para o grupo Orienta.

O mau tempo que se faz sentir está associado à depressão Callum, que tem condicionado o estado do tempo em todo o arquipélago.

As ilhas de São Miguel e de Santa Maria estão ainda sob aviso amarelo devido à precipitação entre as 18h00 e as 22h00 desta sexta-feira.