A nova campanha da GNR “ao estilo #Banksy”

A autodestruição do quadro de Banksy inspirou a Guarda Nacional Republicana (GNR) na mais recente campanha contra a condução sobre o efeito de álcool, lançada esta sexta-feira nas redes sociais.

Na publicação, não é uma obra de arte a ser destruída, mas sim uma fotografia de um copo de cerveja, que vai dar origem a uma carta de condução desfeita.

Na legenda da publicação pode ler-se : “Não sujeite a sua carta de condução ao estilo #banksy. A GNR aconselha. Se beber, não conduza!#guardanacionalrepublicana #gnr #banksystyle”.

A GNR aproveitou assim o que aconteceu no leilão da obra ‘Girl With Balloon’, para deixar claro que conduzir alcoolizado pode levar à apreensão da carta.

O quadro ‘Girl with Baloon’ de Banksy foi vendido, no passado fim de semana, num leilão por mais de um milhão de libras. No entanto, ninguém estavaà espera de que quando o martelo anunciasse a compra da obra, a tela começasse a ser destruída pela própria moldura.