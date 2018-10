Marcelo aceita exoneração de Azeredo Lopes

Marcelo Rebelo de Sousa aceitou esta sexta-feira a exoneração do ministro da Defesa, Azeredo Lopes. O Presidente da República espera agora uma proposta para sucessor.

Numa nota publicada na página da Presidência, pode ler-se que “o Presidente da República aceitou a proposta de exoneração e aguarda a proposta de nomeação do sucessor”.

Azeredo Lopes anunciou esta sexta-feira a sua demissão na sequência do processo de Tancos. Apesar de continuar a negar ter conhecimento sobre o encobrimento do roubo das armas e justifica o pedido de demissão como uma forma de evitar que as Forças Armadas fossem “desgastadas pelo ataque político”.