Taça de Portugal. Loures-Sporting jogar-se-á em Alverca

Benfica também coloca objeções a realizar o encontro no estádio do Sertanense,

A partida que irá opor o Loures ao primodivisionário Sporting, relativa à terceira eliminatória da Taça de Portugal, não irá ser disputada no terreno do conjunto que compete no Campeonato de Portugal. O encontro, antecipado para sábado, dia 20, jogar-se-á afinal no Complexo Desportivo de Alverca, em Alverca do Ribatejo.

A informação foi avançada ao final da manhã desta sexta-feira pelo emblema dos arredores de Lisboa, cujo recinto, o Campo José da Silva Faria, tem capacidade para apenas 500 pessoas. Por essa razão, assim que se deu o sorteio percebeu-se desde logo que seria quase impossível ter os leões a jogar em Loures, devido à quantidade de massa adepta que arrastam e também tendo em conta as limitações relativas à transmissão televisiva.

Tudo indica que também o Sertanense-Benfica não venha a ser disputado na Sertã. O Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos tem capacidade para 7500 espetadores, mas o relvado está longe de se apresentar nas melhores condições - esta quinta-feira, representantes do município (proprietário do estádio) e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o presidente do Sertanense e Duarte Beirolas, do departamento de operações do futebol profissional do Benfica, estiveram a analisar o campo e terão concordado na mudança do jogo para outro recinto.

Neste cenário, o Estádio Cidade de Coimbra, casa da Académica, pode ser a solução, havendo também a possibilidade de a partida se disputar em Oleiros, no Estádio Municipal que na temporada passada recebeu o Sporting. João Manuel Pinto, antigo central do Benfica e atual treinador do Sertanense, considera que o relvado "é natural e está praticável", embora deixando a ressalva: "Claro que não é o Estádio da Luz." O Sertanense revelou, entretanto, que o encontro foi antecipado para quinta-feira, dia 18.

No dia seguinte disputa-se o Vila Real-FC Porto, que também foi antecipado em dois dias em relação ao ditado inicialmente pelo sorteio. O encontro entre os dragões e o conjunto que milita nas distritais de Vila Real terá lugar no campo do clube transmontano, o Complexo Desportivo do Monte da Forca, que tem capacidade para cinco mil espetadores.