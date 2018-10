Voo mais longo do mundo já aterrou em Nova Iorque

O voo mais longo do mundo, que partiu de Singapura, chegou hoje a Nova Iorque, após 18 horas e 20 minutos no ar. Pelo caminho, não foi feita qualquer paragem.

Eram precisamente 05h29 da manhã em Nova Iorque (08h29 em Lisboa), quando o voo SQ22 da Singapore Airlines tocou - após quase 19 horas - pela primeira vez no chão. Foram 16.700 quilómetros percorridos de Singapura até Nova Iorque, com 161 passageiros no total: 67 estavam na classe business e outros 94 na classe premium economy.

O voo partiu às 23h37 horas de quinta-feira (16h35 horas em Portugal continental) de Singapura. Este tratou-se de um voo destinado a empresários, e o design do interior do avião é especialmente feito para que os efeitos do ‘jet lag’ sejam reduzidos.

De acordo com a agência EFE, trata-se de um voo inaugural para o serviço regular que vai ter início no dia 18 de outubro.

Até hoje, o voo mais longo do mundo ligava Doha, no Qatar, a Auckland, na Nova Zelândia, e pertenceu à Qatar Airways e tem a duração de 17h15.