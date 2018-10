Canelas. Marco Gonçalves assume agressão mas nega ameaças

O julgamento de Marco Gonçalves, que a 2 de abril de 2017 agrediu o árbitro José Rodrigues durante um encontro entre o Rio Tinto e o Canelas 2010, onde jogava na altura, teve início esta sexta-feira no Tribunal de Gondomar. Na sessão, o avançado, hoje com 36 anos, admitiu ter agredido o juiz da partida, negando porém a acusação de ameaça agravada que alegadamente terá acontecido no acesso aos balneários.

Marco Gonçalves está acusado de dois crimes: um de ofensa à integridade física qualificada e outro de ameaça agravada. A próxima sessão, agendada para dia 7 de novembro, contará com a presença de dois agentes da PSP destacados para esse encontro e que terão escoltado o jogador em direção ao túnel de acesso aos balneários, onde as alegadas ameaças proferidas por Marco Gonçalves ao árbitro e respetiva família terão ocorrido. Estas, todavia, não constam do auto da polícia, segundo explicou o chefe presente no local.

À saída do tribunal, a defesa de Marco Gonçalves reiterou a inexistência de ameaça agravada ao árbitro. José Rodrigues, que esteve impedido de trabalhar por 60 dias na sequência da agressão que sofreu (uma joelhada no nariz), reclama uma indemnização global de 32 mil euros, dos quais 25 mil se reportam a danos materiais.