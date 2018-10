Ronaldo partilha momento em família perante polémica sobre acusação de violação | FOTO

O internacional português partilhou uma fotografia onde surge com a namorada, Georgina Rodríguez, e os três filhos mais novos – Eva, Mateo e Alana Martina.

O jogador português tem estado no centro das atenções depois de ter sido acusado por uma mulher norte-americana de violação.

No entanto, perante toda a polémica, Cristiano Ronaldo conta com o apoio de toda a família e amigos próximos, e hoje partilhou um momento ternurento em família, onde surge com a namorada e os três filhos mais novos, nas redes sociais.

"Meus amores", escreveu Ronaldo na legenda da imagem partilhada.