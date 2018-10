Aeroportos portugueses registam 43 milhões de passageiros

Nos primeiros nove meses do ano, as instalações portuguesas da VINCI Airoports, empresa francesa que detém a ANA, contabilizaram 42,9 milhões de passageiros, o que corresponde a um crescimento de tráfego de 7%.

Segundo dados divulgados pela empresa, "com a popularidade do país como destino de verão para turistas europeus (principalmente espanhóis, franceses e alemães), as companhias aéreas de baixo custo tiveram uma muito boa temporada. A companhia aérea nacional TAP também apresentou um bom desempenho. O aeroporto de Lisboa movimentou mais 2 milhões de passageiros (+ 10,3%) desde o início do ano, em comparação com o mesmo período de 2017".

No terceiro trimestre deste ano, os aeroposto portugueses, 10, registaram a melhor marca na temporada de verão com um aumento de 4,2% face ao mesmo período do ano passado.

Um crescimento que corresponde ao que aconteceu de uma forma geral de janeiro a setembro nos aeroportos da empresa, que registam um aumento de 6,7% face ao período homólogo - um total de 142,8 milhões de euros.

No entanto, entre julho e setembro, o aumento foi menor com um total de 51,3 milhões de pessoas que corresponde a um crescimento de apenas 2,8%.

“Excluindo o desempenho do Japão, que foi negativamente afetado por uma sucessão de eventos climáticos excecionais, a taxa de crescimento foi de 6,1%” no terceiro trimestre.