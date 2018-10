Depósito dos bancos atinge 255 mil milhões no primeiro semestre

Os dados foram divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos (APB) na Síntese de Indicadores do Setor Bancário, que toma como referência os dados divulgados pelo Banco de Portugal

Nos primeiros seis meses de 2018 houve um aumento dos depósitos nos bancos portugueses junto do setor bancário de 2,2%, o que corresponde a 255,1%

De acordo com os dados divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos (APB) na Síntese de Indicadores do Setor Bancário, que toma como referência os dados divulgados pelo Banco de Portugal, o rácio NPL diminuiu para os 11,7% o que reflete o esforço dos bancos nacionais na redução dos ativos não produtivos.

O setor bancário reduziu em 4,6 mil milhões de euros o valor destes ativos, que está agora nos 32,4 mil milhões de euros.

"A rentabilidade do sector registou melhorias significativas, com os bancos a atingirem resultados líquidos positivos superiores a mil milhões de euros nos primeiros seis meses do ano".