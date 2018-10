Já há data para a nova audição de Manuel Pinho sobre a EDP

A audição do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, já tem data prevista. Segundo o advogado do antigo governante disse à Sábado, Pinho deverá regressar ao Parlamento entre 18 e 20 de dezembro.

Manuel Pinho irá ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas no Setor Energético. Esta é a segunda vez que o antigo governante vai ser ouvido no âmbito do processo que envolve a EDP.

A audição estava prevista para outubro, mas o antigo ministro disse que, para estar presente fisicamente – depois de ter sugerido que a audição fosse feita via skype – a mesma teria de ser adiada para dezembro, um pedido que foi aceite pelos deputados.

A 17 de julho, Pinho esteve na Comissão de Economia para responder sobre as rendas mas recusou-se a esclarecer as razões dos pagamentos mensais de 15 mil euros da Espírito Santo Enterprises lhe pagavam durante o tempo em que era governante. Pinho foi constituído arguido no caso EDP há um ano.