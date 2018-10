Maço de tabaco vai custar mais 20 cêntimos

O maço de tabaco vai aumentar em média 20 cêntimos nos próximos dias devido à subida da carga fiscal.

Enquanto o IVA e o imposto especial sobre o consumo de cigarros se agravou 5%, a carga fiscal sobre o tabaco de enrolar vai aumentar 17,2%. O objetivo é que as duas modalidades tenham um tratamento fiscal igual, uma vez que até agora o tabaco de enrolar tinha impostos mais baixos. Os impostos representam 80% do preço de venda ao público.

Apesar dos preços terem aumentado no início do ano, na segunda semana de janeiro, só agora é que os novos stocks chegam ao mercado com novos preços.

As marcas mais vendidas – Malboro e SG Gigante – vão ter um agravamento superior a 20 cêntimos, enquanto o LM vai subiu 30 cêntimos e deverá subir mais 20 cêntimos, chegando aos quatro euros.

Já o tabaco de enrolar deverá aumentar entre 30 cêntimos e 1,5 euros por pacote.