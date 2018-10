“Messi é Messi jogando no Barcelona, e Messi é Messi jogando na Argentina."

Messi continua a ser muito criticado quando joga pela seleção da Argentina em comparação com as exibições que faz ao serviço do Barcelona. Desta vez foi Maradona a falar sobre o jogador argentino.

"Para mim é difícil falar de Messi. É inútil fazer um líder de um homem que vai 20 vezes à casa de banho antes de um jogo. Não o endeusemos mais. Messi é Messi jogando no Barcelona, e Messi é Messi jogando na Argentina."