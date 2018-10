Governo cede a Bloco no fim do corte para as pensões

Medida aplica-se a quem tenha 60 anos de idade, 40 anos de descontos e entra em vigor a partir de outubro do próximo ano. Acordo com o governo foi alcançado já na madrugada de sábado.

O Governo aceitou a reivindicação do Bloco de Esquerda para acabar com o fator de sustentabilidade para as longas carreiras contributivas. Num acordo alcançado já na madrugada de sábado, ficou assente que quem tiver 40 anos de descontos completados aos 60 anos pode reformar-se sem cortes na pensão. A medida só se aplica a partir de outubro de 2019.

O Executivo já tinha acordado com o PCP o fim das penalizações na reforma para os trabalhadores com 63 anos de idade e 40 anos de descontos. A medida entrará em vigor em janeiro de 2019. Os comunistas garantiram também que quem tivesse 60 anos e 40 anos de descontos poderia reformar-se sem os cortes previstos, via fator de sustentabilidade, a partir de janeiro de 2020.

Ora, depois de uma longa reunião que começou pelas 19horas de sexta-feira, o Bloco de Esquerda conseguiu que o governo cedesse um pouco mais e antecipasse em três meses a entrada em vigor da medida. Assim, segundo o BE será possível o fim das penalizações nas reformas já em outubro de 2019 para os contribuintes com 60 anos de idade e 40 anos de descontos.