«Adeptos do Sporting criaram canção a insultar-me»

Rúben Ribeiro fala sobre a situação complicada que vive depois da rescisão com o Sporting.

Rúben Ribeiro revela que continua a sofrer na pele a situação que vive após a rescisão com o Sporting e que recentemente recebeu um vídeo com um cântico onde era o visado.

"Criaram uma canção a insultar-me e enviaram-me para eu ver nas redes sociais. É uma situação complicada, ainda para mais quando os filhos chegam à escola e são confrontados com essas situações, isso não faz bem a ninguém", disse Rúben Ribeiro.

"Conquistei a carreira a pulso, ninguém me ajudou, aliás ainda me tentaram prejudicar. Sinto-me orgulhoso por ter chegado ao topo do futebol português e ser um bom profissional e um bom ser humano.", terminou.