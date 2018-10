Taxista preso por cobrar três vezes mais do valor da viagem

Um taxista foi detido por cobrar quase o triplo do valor que a viagem valia.

Um homem de 24 anos foi detido na última terça-feira por especulação. No carro seguiam três turistas estrangeiros a quem o homem pediu quase três vezes mais do valor que era suposto.

Tudo aconteceu quando o homem que conduzia o táxi foi apanhado a circular com a luz verde, significando que o táxi estaria livre, quando na realidade encontravam-se três pessoas no interior do carro.

Depois de ter sido parado pela polícia, os três ocupantes denunciaram o homem, revelando que este lhe pedira 27 euros por uma corrida que na verdade valia cerca de 10 euros.

O deito já foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local de Pequena Criminalidade.