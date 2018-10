Leslie é o furacão mais poderoso a atingir Portugal desde 1842

A passagem do furacão Leslie por Portugal já fez com que os treze distritos que estavam em alerta laranja passassem para alerta vermelho, segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A chegada do furacão Leslie ao continente deve começar a sentir-se com maior intensidade por volta das 18h deste sábado

Os distritos de Setúbal, Lisboa, Leiria e Coimbra deverão ser os mais afetados com rajadas até os 160 km/h.

Apesar de tudo o furacão faz-se sentir em todo o país, onde são esperados ventos nas terras altas até 120 km/h.

A região norte de Portugal será, à partida, a menos afetada, ainda assim os ventos poderão chegar aos 80/90 km/h.