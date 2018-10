Orelhas diz estar "arrependido e envergonhado" | VÍDEO

"Estou arrependido e envergonhado de ter agredido o árbitro [do jogo Rio Tinto - Canelas 2010, em abril de 2017]. Nada justifica. Bloqueei naquele momento", disse Marco Gonçalves, mais conhecido por ‘Orelhas’, no Tribunal de Gondomar.

De acordo com o Correio da Manhã, o ex-jogador do Canelas 2010 está a ser julgado por crimes de ofensa à integridade física qualificada e ameaça agravada.

Recorde-se que Marco Gonçalves agrediu um árbitro em jogo a contar para a divisão de elite pro-nacional da Associação de Futebol do Porto. “Nunca agredi ninguém na minha vida não consigo explicar o que aconteceu. Só me apercebi do mal que fiz quando vi as imagens na televisão. Quando os agentes da PSP me tiraram do campo já estava arrependido e só não fui pedir perdão, de imediato, porque não pude", disse o membro dos Super Dragões.