“Depois de ter casado com Maria Leal, ela tirou-me o dinheiro”

Francisco d’Eça Leal é filho do artista plástico Paulo Guilherme d’Eça Leal e casou com Maria Leal, 20 anos mais velha que Francisco.

O ex-marido da cantora acusa-a de o ter deixado na miséria depois de ter gastado todo o dinheiro da sua herança, cerca de um milhão de euros. A história é revelada no primeiro episódio do programa da SIC ‘Vidas Suspensas’.

“Na altura, não queria acabar a nossa relação, então fazia tudo o que ela me pedia para fazer”, disse Francisco d’Eça Leal em declarações ao programa da SIC.

Francisco diz que cortou relações com os amigos e com a própria mãe por causa de Maria Leal. “Cortei relações com os meus amigos e com a minha mãe. Ela dizia que se ia embora se eu não fizesse o que ela queria, que iria ficar entregue à minha mãe e que depois a minha mãe me ia tirar tudo”.

Francisco sofre de esquizofrenia, tendo chegado a correr o risco de ficar paraplégico depois de ser atira de uma janela do Hospital Júlio de Matos. Atualmente, Francisco vive sozinho em Campo de Ourique no único apartamento que tem depois de ter herdado quatro propriedades.