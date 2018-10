Leslei leva INEM a ativar Sala de Situação Nacional

A Proteção Civil alerta para o período crítico, que vai acontecer entre as 23h00 de sábado e as 04h00 da manhã de domingo

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ativou a Sala de Situação Nacional, de modo a conseguir acompanhar as ocorrências provocadas pelo furacão Leslei, a nível nacional.

"Foi emitido um conjunto de informações e a elevação para laranja do estado de alerta especial para os agentes de proteção de civil”, adiantou Bruno Borges, coordenador da UPEC (unidade do INEM que gere os eventos mais complexos), à agência Lusa.

A mesma fonte explica que a Sala de Situação Nacional do INEM tem o objetivo de articular a estratégica com as outras entidades, nomeadamente com o Comando Nacional de Operações de Socorro da Proteção Civil, PSP e GNR.

Bruno Borges garantiu ainda que o INEM está “em permanente articulação” com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

De acordo com os dados do IPMA, estão 13 distritos (Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu e Guarda e Santarém) sob aviso vermelho, devido à previsão de vento forte ou por agitação marítima.

Em declarações à Lusa, o meteorologista Nuno Moreira disse que o furacão Leslie vai atingir o território continental na fase de depressão pós-tropical. Ainda assim, os ventos podem atingir “intensidades equivalentes a uma tempestade tropical”, com rajadas acima dos 130 Km/hora.

