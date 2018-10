Super Dragões ‘atacam’ loja do Benfica no Porto | VÍDEO

Vários elementos da claque Super Dragões afeta ao FC Porto causaram distúrbios na loja do Benfica no Mar Shopping.

Entre os vários elementos da claque do FC Porto presentes no local estava Fernando Madureira, o líder da maior claque da equipa do Porto.

No total foram cerca de 20 elementos da claque que obrigaram a uma intervenção policial junto à loja do Benfica no Mar Shopping, em Matosinhos.

Segundo relatos no local, os adeptos entraram na loja a entoar cânticos e começaram a colar objetos alusivos ao FC Porto nos vários artigos do Benfica disponíveis da loja e garantiram que não saíam do local antes da loja fechar. Porém, depois da chegada de 9 elementos das forças policiais, acabaram por abandonar o local.