Autoridades estudam possibilidade de fechar Ponte 25 de Abril

A Proteção Civil alerta para o período crítico, que vai acontecer entre as 23h00 de sábado e as 04h00 da manhã de domingo

As autoridades estão a estudar a hipótese de fechar a Ponte 25 de Abril devido à passagem do furacão Leslie, avança a SIC Notícias.

De acordo com os dados do IPMA, estão 13 distritos (Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu e Guarda e Santarém) sob aviso vermelho, devido à previsão de vento forte ou por agitação marítima.

Em declarações à Lusa, o meteorologista Nuno Moreira disse que o furacão Leslie vai atingir o território continental na fase de depressão pós-tropical. Ainda assim, os ventos podem atingir “intensidades equivalentes a uma tempestade tropical”, com rajadas acima dos 130 Km/hora.

A Proteção Civil alerta para o período crítico, que vai acontecer entre as 23h00 de sábado e as 04h00 da manhã de domingo.