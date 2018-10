Filho de Schumacher tornou-se campeão europeu do Fórmula 3

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do antigo heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, tornou-se campeão europeu do Fórmula 3, no circuito de Hockenheim, na Alemanha.

Mick Schumacher tem 19 anos e foi o segundo classificado na segunda corrida da 10.ª ronda da temporada.

O pai Michael Schumacher já tinha assegurada o mesmo título em 1990.

O filho de Schumacher já venceu oito das últimas 15 corridas que participou. Foi ainda sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1.