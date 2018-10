Mau tempo afeta ModaLisboa

A ModaLisboa está a decorrer até domingo, mas o dia de hoje sofreu alterações no programa devido ao mau tempo na capital.

A organização do evento decidiu "cancelar a programação da zona exterior" do Pavilhão Carlos Lopes, situado no Parque Eduardo VII. Segundo a gestora do projeto, Joana Jorge, toda a equipa está a "precaver a zona exterior do evento".

Em declarações à Lusa, a mesma fonte diz que "os espaços estão a ser protegidos, para garantir que há segurança".

Ainda assim, "dentro [do edifício] a programação mantém-se", garante a gestora do projeto, salientando que os espaços abertos ao público "reabrem no domingo".

Para hoje estão previstos desfiles de Alexandra Moura, Cia. Marítima, Patrick de Pádua, Aleksandar Protic, Ricardo Andrez e Luís Carvalho, acessíveis apenas por convite.