Leslie: ligação fluvial entre Lisboa e Setúbal afetada

As condições meteorológicas que se estão a verificar nas últimas horas em Portugal continental continuam a obrigar a medidas de prevenção: a ligação fluvial entre Trafaria, Porto Brandão e Belém encontra-se encerrada.

O vento forte está a dificultar as manobras dos navios e as operações tornam-se "mais complicadas", afirmou Margarida Perdigão, responsável da Transtejo Soflusa, à Lusa.

As outras ligações fluviais entre as duas margens do Tejo, continuam operacionais, mas a empresa garante estar em estado de alerta e diz que as medidas tomadas são em função da segurança dos passageiros.