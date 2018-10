15 mil clientes da EDP queixam-se de falta de luz

O último balanço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a evolução do furacão Leslie revela que a tempestade se dirige para o Norte do país. "A tempestade está em entrar em terra aproximadamente entre Figueira da Foz e Aveiro", afirmou uma responsável do IPMA.

A TVI avança que há 15 mil clientes da EDP que estão com falhas na energia, em zonas como Lisboa, Pombal, Leiria e Setúbal.

Em Lisboa situação está mais calma, mas o alerta ainda continua para as zonas costeiras.