Quem é o novo ministro da Defesa?

O Governo de António Costa tem novos ministros - um deles é o ministro da Defesa Nacional. João Titterington Gomes Cravinho vai substituir Azeredo Lopes, que pediu a demissão do cargo após os novos desenvolvimentos no caso do encobrimento do aparecimento do material de Tancos, roubado no ano passado.

O novo ministro da Defesa não é o primeiro da família a entrar num governo socialista: o seu pai, João Cravinho, foi ministro do Equipamento Social do Governo de António Guterres.

Nascido em 1964, João Gomes Cravinho é licenciado em Economia pela London School of Economics, instituição onde também realizou o mestrado. Fez o doutoramento na Universidade de Oxford.

Foi secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação no Governo de José Sócrates.