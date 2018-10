A morte por uma 'selfie'

A moda das “selfies” pegou. Políticos e comuns cidadãos usam esta engenharia por diferentes motivos. Mas a tentativa de captar um momento único na senda da eternização da imagem levou nos últimos anos à morte de quase três centenas de pessoas.

Foi o caso de uma jovem professora portuguesa de Vila de Aves a residir no Panamá que, na passada sexta-feira, tentou captar de um 27º andar a vista do bairro onde vivia em El Cangrejo. Sandra Macedo, apesar dos gritos de aviso de trabalhadores da construção civil que acompanharam o momento, subiu ao parapeito do terraço, tentou apanhar o melhor ângulo, e acabou por cair.

O SOL teve acesso a fotos e imagens que acompanham passo a passo a tragédia.