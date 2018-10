Cultura

14 de outubro 2018

Tomás Taveira: ‘As Amoreiras foram a obra que me criou mais inimigos’

Já foi o arquiteto mais célebre e requisitado do país. Autor de ícones como as Amoreiras e o BNU, chegava a dar autógrafos na rua. Acabou por afastar-se dos holofotes, mas diz que não foi por causa do escândalo sexual, ‘página branca’ na sua vida. Alcantarense de gema, define-se como um arquiteto barroco e um homem simples.