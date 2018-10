Seguro Sanches também sai do Governo

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, também vai sair do governo. Isto depois do ministério da Economia ter perdido a secretaria de Estado da Energia, que passa para a tutela do ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes e do ministro Caldeira Cabral ter sido substituído por Pedro Siza Vieira.

Tal como o SOL avançou este sábado, Seguro Sanches esteve envolvido numa série de nomeações polémicas ao nomear vários responsáveis que estiveram no seu gabinete para cargos na Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e na Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), numa altura em que o governo está debaixo de fogo por causa da escolha do novo administrador da ERSE.

Recorde-se que o deputado socialista Carlos Pereira foi o nome escolhido para assumir a liderança do órgão regulador. Uma escolha que tem sido alvo de fortes críticas.