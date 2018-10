Cessna cai sobre multidão e faz três mortos

Um Cessna despenhou-se sobre uma pequena multidão no estado de Hesse, no ocidente da Alemanha, provocando a morte de pelo menos três pessoas e ferimentos em pelo menos oito, adiantou a polícia alemã.

O acidente aconteceu por volta das 15h45 locais (menos uma em Portugal continental) próximo da cidade de Fulda.

Segundo as autoridades, os dois adultos e uma criança que acabaram por morrer no acidente foram atingidos quando o piloto do Cessna tentou aterrar no aeroporto do monte Wasserkuppe, perto de Fulda.